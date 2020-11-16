РИАМО - 16 ноя. В Подмосковье с 1 октября в результате профилактических рейдов выявлено 5713 нарушителей масочного режима, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Рейды проводятся в общественных местах — торговых центрах, железнодорожных станциях, магазинах и автомобильных заправках. В них принимают участие сотрудники Госадмтехнадзора, полицейские и общественники.

«Всего с 1 октября текущего года уже проведено 1798 профилактических рейдов в 59 муниципальных образованиях Московской области. Выявлено 2493 случая несоблюдения социальной дистанции, по всем случаям проведена разъяснительная работа», — сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Все граждане на территории Подмосковья обязаны соблюдать масочный режим в общественных местах и при поездках в транспорте.

До 29 ноября жителям Подмосковья старше 65 лет, а также людям с хроническими заболеваниями необходимо оставаться дома, их социальные карты заблокированы.

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Текстовая трансляция

16 НОЯБРЯ

- Переболевших Covid‑19 будут выписывать после первого отрицательного теста. Соответствующий документ подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- Безработица в Москве выросла в семь раз за время пандемии. По данным на сентябрь, в столице насчитали 223 тысячи безработных.

- В России упростили порядок выписки коронавирусных пациентов. Теперь их могут перевести на амбулаторное лечение до получения отрицательного теста на инфекцию.

- Воробьев лично проверит качество лечения Covid‑пациентов в ряде медучреждений. Подмосковья Губернатор на текущей неделе планирует посетить несколько госпиталей и больниц региона.

- Столичные врачи выезжают к пациентам на дом около 22 тыс раз в день. В 90–95% врач приезжает на дом сразу после звонка.

- Воробьев поручил сохранить объем программы очного обучения студентов при дистанционке. С понедельника студены вузов и колледжей региона перешли на дистанционное обучение.

- Воробьев: Подмосковье должно избежать локдауна. Это позволит сохранить доходы граждан.

- 19 тыс коек для пациентов с Covid‑19 будет в Подмосковье к 1 декабря. На сегодняшний день в регионе в зависимости от географии от 20 до 25% свободных коек.

- В Подмосковье спецбригады проверяют правильность лечения пациентов с Covid‑19. Особое внимание уделили амбулаторному звену.

- Столица обеспечена лекарствами от коронавируса на ближайшие три месяца. Также в Москве есть все необходимые объемы средств индивидуальной защиты.

- Средства на вакцинацию от коронавируса заложили в столичный бюджет на 2021 год. Каждый москвич сможет сделать прививку бесплатно.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 22 778 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 810 больных. В Москве - 6 360.

- Свыше 900 рестораторов присоединились к столичному противовирусному флешмобу #наденьужеэтумаску. В рамках него на дверях многих заведений Москвы размещены информационные материалы о важности ношения масок и перчаток, соблюдении дистанции.

- Более 600 тыс исследований на Covid‑19 провели в столичных резервных госпиталях. Центры для пациентов с Covid-19 обеспечивают полный спектр оказания диагностической и терапевтической помощи.

- 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 7 859 человек.