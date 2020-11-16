РИАМО - 16 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Молодую гвардию Единой России» с 15-летием, он пожелал организации и ее участникам успехов и новых побед.

«Сегодня «Молодой гвардии Единой России» в Подмосковье 15 лет. За это время мы привыкли, что ребята в футболках МГЕР всегда в первых рядах — на субботниках, молодежных акциях, в волонтерской работе и в помощи людям», — написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что в «Молодую гвардию» чаще всего приходят люди целеустремленные и неравнодушные. Для кого-то данное движение стало трамплином вверх, к дальнейшей политической карьере, для кого-то — школой жизни, где нужно быть отзывчивыми и не бояться трудных задач.

«Каждый молодогвардеец начинает с добрых дел. Важно, чтобы вы не забывали об этом на следующих этапах жизни. Пусть ваши инициативы обязательно вырастают в большие проекты на пользу людям! Успехов всем и новых побед!» — добавил Воробьев.

«Молодая Гвардия Единой России» — всероссийская общественно-политическая молодежная партия, созданная 16 ноября 2005 года.