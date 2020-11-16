РИАМО – 16 ноя. Менеджер телеведущего Дмитрия Хрусталева Анна Тригуб резко отреагировала на высказывание диетолога о том, что произошедшее с Хрусталевым является «коммерческим ходом», сообщает Газета.ru.

На прошлой неделе стало известно, что Хрусталеву стало плохо и его госпитализировали. Сообщалось также, что врачи ввели его в состояние искусственной комы.​​ Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков назвал некорректным диагноз «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».

«Во-первых, я не знаю, кто такой врач-диетолог Алексей Ковальков. Мне абсолютно неинтересно, что думает диетолог по поводу диагноза врачей. Во-вторых, нас самих до конца не устроил этот диагноз», - отметила Тригуб.

Она подчеркнула, что артист будет проходить дополнительное медобследование​.