РИАМО - 16 ноя. Учащиеся младших классов фортепианного отдела детской школы искусств «Элегия» и солистка хореографического коллектива DanceMIX ДК села Федино Воскресенска стали лауреатами Международного проекта музыкальных и танцевальных жанров «Ты можешь!» — конкурса «Сердце осени», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Конкурс проводился при поддержке солистов Большого театра России совместно с Московским хореографическим училищем при Московском государственном академическом театре танца «Гжель», — говорится в сообщении.

В состав жюри вошли выдающиеся деятели культуры и искусств России, ведущие специалисты искусства, педагоги, продюсеры, представители государственных и общественных организаций.

Солистка DanceMIX Анастасия Трубина великолепно исполнила зажигательный народный танец «Калинка» под одноименную композицию и получила звание лауреата первой степени.

По итогам конкурсных прослушиваний в номинации «Инструментальное исполнительство» учащиеся ДШИ «Элегия» тоже стали лауреатами. Ученик третьего класса Артем Брежнев занял в названной номинации первое место. Ученицы первого класса Марина Панкова и Татьяна Спринчан стали лауреатами второй степени.

Лауреатам вручили дипломы, а их преподавателям и руководителям — благодарственные письма за ответственную подготовку участников к международному конкурсу.