РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. В понедельник вечером на Октябрьском проспекте в подмосковных Люберцах образовалась пробка длиной почти два километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».
По данным сервиса, затор образовался в сторону Москвы и протянулся от дома №327 на Октябрьском проспекте до кинотеатра «Октябрь».
Также затруднения движения есть на улицах Кирова, Инициативная, Красная, Смирновская.
Из-за пробок на данных участках увеличилось время проезда.
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