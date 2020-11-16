РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. В понедельник вечером на Октябрьском проспекте в подмосковных Люберцах образовалась пробка длиной почти два километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, затор образовался в сторону Москвы и протянулся от дома №327 на Октябрьском проспекте до кинотеатра «Октябрь».

Также затруднения движения есть на улицах Кирова, Инициативная, Красная, Смирновская.

Из-за пробок на данных участках увеличилось время проезда.