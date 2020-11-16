РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. С начала осенней работы местного штаба в Люберцах волонтеры отработали 231 заявку от пенсионеров, которым требуется помощь, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В городском округе Люберцы проводится всесторонняя поддержка жителей старше 65 лет в условиях пандемии коронавируса.

«Для оказания помощи организован обзвон пожилых люберчан, а также налажена работа волонтерского корпуса. На сегодня порядка 33 тысяч человек получили консультации по телефону, нашими волонтерами отработана 231 заявка из 251 поступившей», - сказал Ружицкий.

По его словам, данную работу в округе продолжат.

Ружицкий подчеркнул необходимость соблюдения мер предосторожности при посещении общественных мест в период распространения коронавируса.

«Уважаемые люберчане! Очень прошу вас, при посещении общественных мест соблюдайте все меры предосторожности. Будьте ответственны - берегите себя, своих родных и близких», - отметил глава Люберец.

Всего в городском округе проживают 43 424 человека в возрасте 65 лет и старше.