РИАМО – 16 ноя. Автоэксперт, автоюрист Дмитрий Булавин сообщил, что самыми надежными машинами являются марки премиум-сегмента BMW, а еще автомобили Mercedes и Volvo, сообщает Nation News.

Также он отметил, что Volkswagen нельзя назвать надежным авто. В адрес этой марки нередко поступают негативные отзывы.

«Может сейчас что-то и изменилось, но раньше Volkswagen был ненадежным автомобилем. Тот же Mercedes, например, более надежный, чем Skoda, потому что Skoda это тот же концерн, что и Volkswagen. Тут сложно комментировать, потому что каждая машина ломается, может сломаться даже самый надежный автомобиль, и BMW, и Mercedes», — подчеркнул Булавин.

Также он отметил, что еще надежными считаются Mercedes и Volvo, а из российских — это модели Lada.