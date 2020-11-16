РИАМО - 16 ноя. Центральный банк России снизил официальные курсы доллара и евро на 17 ноября, сообщает Газета.ru.

«Официальный курс евро уменьшился на 14,93 копейки и составил 91,17 рубля. Курс доллара сократился на 40,65 копейки и достиг 76,91 рубля», — говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины опустилась на 29,1 копейки, до 83,33 рубля.

Аналитики считают, что, несмотря на растущую нефть, рубль остается под давлением ряда рисков. На этом фоне динамика рублевого сегмента в ближайшие дни сохранит зависимость от глобального интереса к риску, рубль может немного укрепиться с текущих уровней.