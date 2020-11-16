РИАМО - 16 ноя. На доплаты к пенсиям московских пенсионеров выделят 164,8 миллиарда рублей в 2021 году, это самая большая статья столичного бюджета в сфере социальной защиты на следующий год, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Проект бюджета представили на заседании в Московской городской думе.

«В 2021 году расходы на соцподдержку вырастут на 5% по сравнению с 2020 годом и составят почти 570 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день социальной поддержкой от города пользуется каждый третий москвич, это порядка 4,5 миллиона горожан.

Минимальный доход неработающего пенсионера в следующем году составит 20 222 рублей, что на 722 рубля больше, чем в текущем году. Увеличение выплаты коснется 400 тысяч горожан, при этом 23 тысячи получат право на выплату впервые.

В 2018 году столичный пенсионер получал минимум 17,5 тысячи рублей, с сентября 2019 года — 19,5 тысячи рублей.