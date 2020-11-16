РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. Юные волейболистки из спортивной школы олимпийского резерва Люберец одержали победу на первенстве Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Игры первенства Московской области по волейболу среди групп девушек 2008-2009 годов рождения проходили 14-15 ноября в пансионате «Солнечная поляна» Одинцова.

«Волейболистки спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы одержали победу над командами Подольска, Коломны, Чехова, Мытищ, заняв первое место», - говорится в сообщении.

Победа волейболисток Люберец позволила выйти в финал шести лучшим командам Московской области.