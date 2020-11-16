РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже ювелирных украшений из квартиры на улице Филиппова, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 29-летней местной жительницы о том, что из ее квартиры на улице Филиппова неизвестный похитил ювелирные украшения. Общая сумма материального ущерба составила 19 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан 35-летний мужчина. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.