РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. В Люберцах сотрудники Госавтоинспекции почтили память погибших участников дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Каждое третье воскресенье ноября с 2005 года в мире отмечают День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

«В городском округе Люберцы сотрудники Госавтоинспекции почтили память погибших участников дорожного движения. Мероприятие прошло на мемориале «Во имя сохранения жизни на автомобильных дорогах», который был открыт два года назад. Автоинспекторы возложили цветы к памятному камню, после чего приняли участие в рейде, на котором вручали водителям тематические листовки, посвященные Всемирному дню памяти жертв ДТП», - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции призвали автомобилистов, пешеходов и пассажиров к соблюдению правил дорожной безопасности.

За 10 месяцев текущего года на территории Московской области произошло почти четыре тысячи ДТП, в которых погибли 609 человек и 4 750 были ранены.