РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. В Люберцах в фитнес клубе AVRORA FITNESS 22 ноября состоится первый мастер-класс спортсменов Федерации силового экстрима России по Московской области Сергея Чуприны и Сергея Агаджаняна для юнармейцев, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Мастер-класс начнется в 13:00. Рекордсмены расскажут о правильном выполнении упражнений на все группы мышц собственным весом с небольшими отягощениями в тренажерном зале, поделятся опытом спортивных достижений и секретами восстановлений после больших нагрузок», - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках мастер-класса юнармейцам продемонстрируют элементы силовых номеров из экстремального силового шоу «Русский характер».

Мероприятие организовано Федерацией силового экстрима России, «РосМолСпорт Подмосковья» при поддержке администрации городского округа Люберцы, ФК AVRORA FITNESS и Юнармии.