РИАМО - 16 ноя. Столичные следователи возбудили уголовное дело после смерти пяти пациентов в одной из частных медклиник города, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Речь идет об ООО «Научно-практический центр хирургии и гинекологии» на Мичуринском проспекте.

«По данным следствия, частная медицинская клиника оказывала медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности. В результате скончались пять пациентов, одной женщине нанесен вред здоровью средней тяжести», — сказала Иванова.

По ее словам, у организации не имелось соответствующих лицензий на виды оказываемых медицинских услуг.

Ранее арбитражный суд Москвы аннулировал лицензию на медицинскую и фармацевтическую деятельность ООО «Научно-практический центр хирургии и гинекологии».