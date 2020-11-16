РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. Подведены итоги конкурса чтецов на тему «Осень» в стихах и прозе, его участниками стали 39 юных жителей Люберец в возрасте от 3 до 14 лет, сообщил в понедельник исполняющий обязанности директора МУ «Парк культуры и отдыха» Артем Лавров в ходе еженедельного оперативного совещания в администрации муниципалитета.

«Объявлены победители в двух возрастных категориях, а также в дополнительных номинациях от партнеров конкурса. 12 человек, в том числе 6 детей с ограниченными возможностями, получат призы и памятные подарки. Всего в конкурсе чтецов на осеннюю тематику приняли участие 39 человек», - отметил Лавров.

Он уточнил, что по условиям, участники должны были прислать организаторам видео, в котором они декламируют стихи или прозу, продолжительностью не более одной минуты.