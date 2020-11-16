РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 ноя. Федеральная ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка назначается на срок до достижения ребенком одного года, сообщается на сайте управления соцзащиты населения по городскому округу.

Право на получение выплаты возникает в случае, если ребенок родился (усыновлен) в период с 1 января 2018 года и является гражданином РФ. В 2020 году выплата производится в размере величины прожиточного минимума для детей, установленной в Московской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты, - 12 688 рублей.

«В соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона №104-ФЗ в период с 1 апреля по 1 марта 2021 года включительно ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка гражданам с детьми, достигшими в указанный период возраста одного года или двух лет и имеющим право на данную выплату в указанный период времени, продлевается без подачи такими гражданами заявлений», - сказал начальник управления соцзащиты населения по Балашихе Игорь Мамонкин.

Он добавил, что для тех граждан, которые не являлись получателями федеральной выплаты по состоянию на 30 сентября 2020 года, порядок назначения не изменен.

Получить более подробную информацию поданному вопросу можно по телефону горячей линии 8-495-521-31-08, 8-495-527-44-01.