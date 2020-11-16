РИАМО - 16 ноя. Домики для гостей планируют построить на территории фермы по выращиванию виноградных улиток в подмосковном Коломенском округе, сообщил фермер Сергей Балаев.

Проект фермера «Экодеревушка» выиграл грант Ростуризма. Всего в конкурсе приняли участие свыше 150 областных проектов, 12 из них стали победителями.

«Несколько лет подряд люди приезжают к нам и спрашивают, когда же они смогут у нас переночевать. <…> Думаю, что уже в этом году мы что-то успеем сделать. Сейчас рассматриваем различные проекты. Это будут небольшие уютные домики, чтобы можно было отдохнуть всей семьей — юрты, домики-треугольники или что-то круглое и необычное», — сказал Балаев в эфире «Радио 1».

Предприниматель рассчитывает начать со строительства трех домиков, но в планах их порядка 10-15. По его словам, выигранный грант сильно поможет в развитии уникального проекта.

Балаев также сообщил, что из Европы скоро прибудет маточное поголовье улиток.

«Это самое лучшее маточное поголовье с европейской фермы. Его поставляет мой партнер. Он полтора года меня полностью обучает», — резюмировал фермер.

Ферма по разведению виноградных улиток находится в селе Парфентьево под Коломной. В Подмосковье уникальный температурный и умеренно влажный климат, что способствует разведению улиток и делает их необычными по вкусу.