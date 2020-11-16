РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. Депутат городского округа Подольск Денис Бесогонов поздравил молодогвардейцев с годовщиной создания организации и пожелал им процветания.

В понедельник свое 15-летие отмечает «Молодая гвардия Единой России», созданная 16 ноября 2005 года.

«С этим замечательным событием поздравил молодогвардейцев округа и руководителя Подольского отделения МГЕР Ольгу Сухареву», - написал Бесогонов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Депутат выразил слова благодарности организации и пожелал им процветания.