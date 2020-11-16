РИАМО - 16 ноя. Ни одного случая коронавируса не выявили за сутки в восьми городских округах Московской области, во всем регионе за сутки выявили 810 случаев заболевания, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья по ситуации с Covid-19.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 97 467 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 811 человек. Выздоровели и выписались 71 822 человека», - говорится в сообщении.

Ни одного случая за сутки не выявили в Бронницах, Звездном городке, Лосино-Петровском, Можайске, Молодежном, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах, а также в Озерах, которые входят в городской округ Коломна.

По одному случаю выявили в Волоколамске, Павловском Посаде, Черноголовке, Электрогорске. По два случая коронавируса выявили во Власихе, Зарайске, Наро-Фоминске, Рошале, Чехове, Шаховской. По три — в Долгопрудном, Луховицах.

По четыре случая Covid-19 выявили в Ивантеевке, Красноармейске, Лотошине, Мытищах, Солнечногорске, Фрязине, Шатуре, Ступине. По пять — в Егорьевске, Химках. По шесть случаев выявили в Ленинском округе, Дзержинском, Реутове.

По семь случаев заражения выявили в Краснознаменске, Щелкове. Восемь — в Дмитрове, девять — в Дубне, по десять — Жуковском и Домодедове.

Одиннадцать случаев выявили в Истре и Кашире. 12 — в Одинцове, по 14 — в Пушкине, Котельниках, Воскресенске, по 15 — в Талдоме, Рузе, Лыткарине, 17 — в Богородском округе, 18 — в Электростали, 19 — в Люберцах.

В Лобне за сутки выявили 21 случай Covid-19, 24 — в Балашихе, по 26 — в Орехово-Зуеве, Раменском. 38 случаев выявили в Коломне, по 40 — в Подольске и Клину, 42 — в Серпухове.

В Красногорске выявили 61 случай, в Королеве — 84, в Сергиевом Посаде — 100 случаев коронавируса за сутки.

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Текстовая трансляция

16 НОЯБРЯ

- Переболевших Covid‑19 будут выписывать после первого отрицательного теста. Соответствующий документ подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- Безработица в Москве выросла в семь раз за время пандемии. По данным на сентябрь, в столице насчитали 223 тысячи безработных.

- В России упростили порядок выписки коронавирусных пациентов. Теперь их могут перевести на амбулаторное лечение до получения отрицательного теста на инфекцию.

- Воробьев лично проверит качество лечения Covid‑пациентов в ряде медучреждений. Подмосковья Губернатор на текущей неделе планирует посетить несколько госпиталей и больниц региона.

- Столичные врачи выезжают к пациентам на дом около 22 тыс раз в день. В 90–95% врач приезжает на дом сразу после звонка.

- Воробьев поручил сохранить объем программы очного обучения студентов при дистанционке. С понедельника студены вузов и колледжей региона перешли на дистанционное обучение.

- Воробьев: Подмосковье должно избежать локдауна. Это позволит сохранить доходы граждан.

- 19 тыс коек для пациентов с Covid‑19 будет в Подмосковье к 1 декабря. На сегодняшний день в регионе в зависимости от географии от 20 до 25% свободных коек.

- В Подмосковье спецбригады проверяют правильность лечения пациентов с Covid‑19. Особое внимание уделили амбулаторному звену.

- Столица обеспечена лекарствами от коронавируса на ближайшие три месяца. Также в Москве есть все необходимые объемы средств индивидуальной защиты.

- Средства на вакцинацию от коронавируса заложили в столичный бюджет на 2021 год. Каждый москвич сможет сделать прививку бесплатно.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 22 778 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 810 больных. В Москве - 6 360.

- Свыше 900 рестораторов присоединились к столичному противовирусному флешмобу #наденьужеэтумаску. В рамках него на дверях многих заведений Москвы размещены информационные материалы о важности ношения масок и перчаток, соблюдении дистанции.

- Более 600 тыс исследований на Covid‑19 провели в столичных резервных госпиталях. Центры для пациентов с Covid-19 обеспечивают полный спектр оказания диагностической и терапевтической помощи.

- 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 7 859 человек.