Как бесплатно сдать тест на коронавирус в Москве

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Если нет симптомов ОРВИ, любой желающий с московским полисом ОМС может бесплатно сдать тест на коронавирусную инфекцию методом ПЦР (мазок из носа и ротоглотки, а также ИФА (анализ крови на антитела) в городской поликлинике.

ПЦР-тест проводится в любом возрасте, как взрослым, так и детям. Он показывает, есть ли на данный момент в организме коронавирусная инфекция. Анализ на антитела – с 18 лет.

В столице увеличили число слотов (окон) для записи на бесплатное ПЦР-тестирование. Запись доступна на ближайшие две недели.

Записаться на анализ можно несколькими способами:

1. Если вы прикреплены к московской поликлинике, проще всего записаться через личный кабинет на портале mos.ru. Для этого нужно зайти в раздел «Услуги» и выбрать «Запись на прием к врачу», далее в списке «Специализация врача» следует найти «Мазок на COVID-19 (ПЦР)» или «Кровь (антитела COVID-19)» и выбрать удобную дату и время из предложенных свободных окон (если в вашей поликлинике нет свободных мест, система предложит окна в близлежащих поликлиниках). Для записи потребуется указать номер полиса ОМС.

2. Если вы не прикреплены к городской поликлинике, но у вас есть полис ОМС, оформленный в Москве, можно выбрать любой ближайший пункт на карте и записаться по телефону конкретной поликлиники.

3. Через мобильное приложение «Моя Москва» (доступно в App Store и Google Play). Для начала нужно в нем зарегистрироваться или авторизоваться. В диалоговом окне кликнуть на кнопку «Начать», а потом — «Записаться к врачу», затем в перечне услуг выбрать «Мазок на COVID-19 (ПЦР)» или «Кровь (антитела COVID -19)». Данные полиса надо ввести либо в разделе «Настройки» вверху экрана, либо в диалоговом окне. Если у вас есть личный кабинет на mos.ru с введенными данными, то информация загрузится автоматически.

4. Также можно записаться через ЕМИАС.

Всего в Москве работают 207 пунктов, где бесплатно проводится ПЦР-исследование: 162 пункта принимают взрослых, 45 — детей.

График работы пунктов:

- Пункты для взрослых – с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 13:00;

- Пункты для детей – с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:30, в субботу и воскресенье — с 09:00 до 14:30.

Анализ на антитела проводится ежедневно с 8:00 до 20:00. Необходимо прийти в поликлинику строго к назначенному времени.

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