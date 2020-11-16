Как бесплатно сдать тест на коронавирус в Москве

Если нет симптомов
Если нет симптомов ОРВИ, любой желающий с московским полисом ОМС может бесплатно сдать тест на коронавирусную инфекцию методом ПЦР (мазок из носа и ротоглотки, а также ИФА (анализ крови на антитела) в городской поликлинике.
ПЦР-тест проводится в любом возрасте, как взрослым, так и детям. Он показывает, есть ли на данный момент в организме коронавирусная инфекция. Анализ на антитела – с 18 лет.
В столице увеличили число слотов (окон) для записи на бесплатное ПЦР-тестирование. Запись доступна на ближайшие две недели.
Записаться на анализ можно несколькими способами:
1. Если вы прикреплены к московской поликлинике, проще всего записаться через личный кабинет на портале mos.ru. Для этого нужно зайти в раздел «Услуги» и выбрать «Запись на прием к врачу», далее в списке «Специализация врача» следует найти «Мазок на COVID-19 (ПЦР)» или «Кровь (антитела COVID-19)» и выбрать удобную дату и время из предложенных свободных окон (если в вашей поликлинике нет свободных мест, система предложит окна в близлежащих поликлиниках). Для записи потребуется указать номер полиса ОМС.
2. Если вы не прикреплены к городской поликлинике, но у вас есть полис ОМС, оформленный в Москве, можно выбрать любой ближайший пункт на карте и записаться по телефону конкретной поликлиники.
3. Через мобильное приложение «Моя Москва» (доступно в App Store и Google Play). Для начала нужно в нем зарегистрироваться или авторизоваться. В диалоговом окне кликнуть на кнопку «Начать», а потом — «Записаться к врачу», затем в перечне услуг выбрать «Мазок на COVID-19 (ПЦР)» или «Кровь (антитела COVID -19)». Данные полиса надо ввести либо в разделе «Настройки» вверху экрана, либо в диалоговом окне. Если у вас есть личный кабинет на mos.ru с введенными данными, то информация загрузится автоматически.
4. Также можно записаться через ЕМИАС.
Всего в Москве работают 207 пунктов, где бесплатно проводится ПЦР-исследование: 162 пункта принимают взрослых, 45 — детей.
График работы пунктов:
- Пункты для взрослых – с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 13:00;
- Пункты для детей – с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:30, в субботу и воскресенье — с 09:00 до 14:30.
Анализ на антитела проводится ежедневно с 8:00 до 20:00. Необходимо прийти в поликлинику строго к назначенному времени.
«Спутник V» vs «ЭпиВакКорона»: чем отличаются российские вакцины против коронавируса>>
Как подготовиться к анализу
Перед проведением ПЦР-теста рекомендуется соблюдать следующие требования:
- за два часа до тестирования не есть, не пить и воздержаться от курения;
- за 30 минут нельзя жевать жвачку и сосать конфеты, полоскать горло, а также пользоваться спреем или каплями для носа.
Перед забором крови на антитела специальная подготовка не требуется.
С собой нужно взять полис ОМС и паспорт.
На входе в поликлинику пациентам измерят температуру, попросят надеть маску, перчатки и бахилы и проводят оформить документы.
«ЭпиВакКорона»: как будет работать новая вакцина от коронавируса>>
Если есть симптомы ОРВИ
Хотя лица с симптомами ОРВИ подлежат обязательному обследованию на коронавирус, сдавать анализ в поликлинике нельзя.
Как пояснили РИАМО на горячей линии Москвы по коронавирусу (8-495-870-45-09), при наличии температуры, кашля и других признаков острого респираторного заболевания нужно вызвать врача на дом из районной поликлиники. При наличии соответствующих показаний тест сделают прямо на дому.
На горячей линии Департамента здравоохранения Москвы уточнили, что если ранее тестировали всех граждан с симптомами ОРВИ, то теперь каждый случай рассматривается индивидуально.
Как узнать результаты
Проще всего получить результаты теста с помощью «Электронной медицинской карты». Эта услуга доступна на mos.ru. Результаты будут готовы через три дня и отобразятся в карте.
Кто обязан сделать тест на коронавирус
По данным сайта мэрии Москвы, обязательному обследованию подлежат:
- люди с симптомами ОРВИ;
- граждане, проживающие совместно с заболевшим коронавирусом;
- пациенты с диагнозом пневмония и лица, проживающие с ними.
Согласно информации, размещенной на общефедеральном сайте по коронавирусу стопкоронавирус.рф, обязательно должны сдать тест:
- граждане РФ, прибывающие из-за рубежа;
- все, кто контактировал с зараженными;
- люди с внебольничной пневмонией;
- люди старше 65 с симптомами респираторного заболевания;
- врачи с риском инфицирования COVID-2019 на рабочих местах;
- люди с симптомами ОРВИ, находящиеся в учреждениях постоянного пребывания (кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН и пр.).
«Сделал – и ничего страшного»: доброволец о своем опыте вакцинации от COVID‑19>>
Как добиться проведения теста
Если по каким-либо причинам вам не назначают тестирование на коронавирус, можно попросить назначить бесплатный анализ лечащего врача, заведующего или главного врача поликлиники (телефоны, как правило, размещены на сайте медучреждения).
Также можно обратиться в департамент здравоохранения Москвы по номеру: 8-499-251-83-00 или через официальный паблик «ВКонтакте».
Еще один способ – сделать платную КТ, в случае наличия поражения легких вызывать «скорую» или врача из поликлиники. Затем, ссылаясь на наличие внебольничной пневмонии, можно попросить сделать тест.
Мифы и правда про «Арепливир»: как работает самый дорогой препарат от «короны» в России>>
Где сдать платный тест с симптомами ОРВИ
Если бесплатно сдать тест не получилось, можно обратиться в частную клинику.
Стоит иметь в виду, что большинство лабораторий не принимают пациентов с симптомами ОРВИ, при этом в сети МЕДСИ можно пройти тестирование даже заболевшим. Стоимость ПЦР-теста – от 2300 рублей в клинике и от 5050 рублей на дому. Аналогичные цены на ИФА крови. В случае, если вы приедете на анализ в клинику, все процедуры проводятся в специальном боксе во избежание заражения здоровых людей.
Уточнить условия тестирования можно по телефону 8-495-152-47-53 и на сайте.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии