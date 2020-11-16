РИАМО - 16 ноя. В Подмосковье в 2020 году планируют перевыполнить план переселения из аварийного жилья, всего в новые квартиры до конца года переедут более 2,9 тысячи человек, заявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В понедельник губернатор региона Андрей Воробьев проводит совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

«По итогам 2020 года переселят столько же жителей, сколько за период 2016-2017 годов. Это максимальный объем расселения. В этом году мы хотим расселить 45,6 тысячи квадратных метров жилья. <...> Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, мы в 2020 году выполним целевые показатели и даже перевыполним на 110%. Будут переселены более 2,9 тысячи человек», — сказал Локтев.

Он отметил, что общий объем финансирования программы составляет 1,5 миллиарда рублей. Уже переселили более 2 тысяч человек, это 70% от плана. Лидерами по переселению являются Сергиево-Посадский и Коломенские городские округа.

Локтев добавил, что осталось ввести в эксплуатацию шесть многоквартирных домов.

«В декабре ключи от новых квартир получат 370 семей. Часть граждан переселяются в жилье, приобретенное на вторичном рынке», — заключил министр.