РИАМО - 16 ноя. Московская область стала лидером среди регионов Центрального федерального округа РФ по темпам расселения аварийного жилья в 2020 году, сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев проводит совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

«По темпам расселения (аварийного жилья - ред.) в 2020 году Московская область является лидером среди субъектов ЦФО и занимает десятое место среди субъектов РФ», - сказал Локтев на совещании.

Лидерами по России стали Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Пермский край.

Ранее Локтев сообщил, что в следующем году в Подмосковье планируют переселить из аварийного жилья около 3,5 тысяч человек, на это потребуется 2,3 миллиарда рублей. В рамках федерального проекта с 2019 по 2025 годы поставлена задача расселить 22 тысячи человек.