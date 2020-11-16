РИАМО - 16 ноя. С 1 января 2021 года в России начнется реформа системы управления, она продлится до апреля, сообщает kp.ru.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, российский кабмин не один раз обсуждал необходимость оптимизации штата госслужащих, но данную реформу приходилось переносить на более поздние сроки.

«Откладывать реформу больше нельзя. Сроки административной реформы несколько раз переносились по различным причинам, в том числе на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Я предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января, и не растягивать ее, провести за три месяца», - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что сейчас в стране очень важно настроить систему госуправления быстро и качественно, как это поручил сделать президент РФ Владимир Путин.

По его словам, штаты министерств и их региональных подразделений сократят на 5-10%.