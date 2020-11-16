РИАМО - 16 ноя. На остановочном пункте Востряково Павелецкого направления Московской железной дороги уложили новое брусчатое покрытие, еще на платформе были заменены ограждения, плиты перекрытия и блоки, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

Для удобства перемещения маломобильных пассажиров на остановочном пункте появилась шуц-линия (линия безопасности). Ее разместили вдоль всей платформы на расстоянии 75 сантиметров от края.

«Капитальный ремонт проводился в рамках масштабной программы по комплексному благоустройству для приведения станций к единому стандарту», - говорится в сообщении.

ЦППК напоминает: ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play.

В общественном транспорте нужно обязательно носить маски и перчатки. Их можно купить в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.