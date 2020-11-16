РИАМО - 16 ноя. Более 20 тысяч человек планируют переселить из аварийного жилья на территории Подмосковья за период с 2019 по 2025 годы, сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В понедельник губернатор региона Андрей Воробьев проводит совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

«В рамках федерального проекта с 2019 по 2025 годы поставлена задача расселить 371 тысячу квадратных метров аварийного жилья, планируется переселение 22 тысяч человек. Финансирование на данные цели составляет 15,8 миллиарда рублей», — сказал Локтев.

Он отметил, что на 1 ноября текущего года в регионе переселено свыше 61 тысячи квадратных метров аварийного фонда — это 20% от запланированного показателя. В новое жилье уже переехали более 3,9 тысячи человек.