РИАМО – 16 ноя. Объем госзакупок медикаментов увеличился в России почти на 11% по сравнению с серединой ноября прошлого года, достигнув 464 миллиарда рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Рост произошел из-за пандемии коронавируса. При этом механизм приобретения медицинских препаратов упростился.

«Участвующие в госзакупках фармкомпании больше всего заработали на продаже медикаментов для лечения рака», - говорится в сообщении.

На фоне пандемии на 42% возросли закупки антибиотиков и на 31% — противовирусных лекарств системного действия.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 948 603 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 33 489 летальных исходов, выздоровели 1 453 849 человек.