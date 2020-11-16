РИАМО - 16 ноя. Около 3,5 тысяч человек планируют переселить из аварийного жилья в Подмосковье в 2021 году, на это потребуется 2,3 миллиарда рублей, сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев проводит совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

«В планах на 2021 год переселить 3,5 тысячи человек, всего планируется расселить 50 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Объем финансирования составит 2,3 миллиарда рублей», - сказал Локтев на совещании.

Он отметил, что федеральную программу расселения будут реализовывать в 26 городских округах. Наибольший объем работ запланирован в Солнечногорске, Ступине, Рузе, Шатуре и Подольске.