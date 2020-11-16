РИАМО - 16 ноя. Почти 40 машин с мусором удалось поймать в Подмосковье за прошедшую неделю с помощью фотоловушек и рейдов, заявил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

«Нами были установлены 62 фотоловушки, проходили рейды на местах. Всего 324 таких рейда. За неделю силами ЦИОГВ (центральные исполнительные органы госвласти - ред.) и полиции было изъято 20 транспортных средств. И 17 органами местного самоуправления», - сказал Каратаев.

Он отметил, что всего за две недели число изъятых грузовиков и самосвалов достигло 45.

Все они находятся на штрафстоянках, сейчас изучается размер ущерба.

Каратаев подчеркнул, что в регионе муниципальные власти установили 197 фотоловушек для борьбы с мусором в лесу. Всего выявлено 103 нарушения.