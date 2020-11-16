РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 ноя. Из-за распространения коронавируса в Подмосковье арендаторы государственной и муниципальной земли получили возможность продлить договоры аренды по упрощенной схеме, этим правом воспользовались около 30 арендаторов Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Согласно закону, арендаторы земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, могут по заявлению в адрес арендодателя продлить договор аренды, если он заключен до введения режима повышенной готовности (12 марта 2020 года) и срок действия основного договора еще не истек, а также соблюдены условия, указанные в законе.

«Максимально удобно провести это процедуру через портал государственных и муниципальных услуг, она занимает 5 дней. Продлить договор на срок, не превышающий период действующего договора, но не более чем на 3 года. Всего в Московской области такой возможностью воспользовались более 650 предпринимателей, около 30 из них из Балашихи», - говорится в сообщении.