РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. Сотрудники ГИБДД подмосковных Люберец до 22 ноября будут выявлять нарушающих правила перехода дороги пешеходов, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях усиления работы по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на пешеходных переходах с 16 по 22 ноября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», основными задачами которого являются профилактика и пресечение нарушений ПДД РФ водителями транспортных средств при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, а также ПДД пешими участниками движения», – говорится в сообщении.

Автоинспекторы будут усиленно нести службу в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, пресекать нарушения правил дорожного движения, являющихся основными причинами совершения ДТП.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ за нарушение пешеходом правил дорожного движения предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Водителя за непредоставление преимущества пешеходам согласно статьи 12.18 КоАП РФ могут подвергнуть штрафу от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

Отдел ГИБДД настоятельно рекомендует пешеходам применять световозвращающие элементы на одежде не только вне населенных пунктов, но и в городской черте, неукоснительно соблюдать ПДД РФ при переходе проезжей части, а водителям – при проезде пешеходных переходов.