РИАМО - 16 ноя. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал сократить время ответа скорой помощи на звонки пациентов, для этого нужно привлекать к работе в call-центрах добровольцев, сообщается на сайте kp.ru.

Соответствующее заявление глава российского правительства сделал во время заседания президиума координационного совета по борьбе с пандемией коронавируса.

«Следует максимально сократить время ответов на звонки людей в скорую помощь. Для этого необходимо усилить работу call-центров, чтобы каждый человек мог оперативно и своевременно получить необходимую консультацию и медпомощь», — сказал Мишустин.

По его словам, к данной работе нужно привлекать волонтеров, в том числе и психологов.

Мишустин также подчеркнул, что нагрузка на российскую систему здравоохранения продолжает расти из-за увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом.