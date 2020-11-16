РИАМО - 16 ноя. За прошедшую неделю центр телемедицины МОНИКИ получил более 1,4 тысячи обращений, это на 10% больше, чем неделей ранее, сообщила замдиректора по организации методической и аналитической работы МОНИКИ Татьяна Чернявская.

По ее словам, пациенты, как правило, обращаются по вопросам, связанным с реабилитацией.

«За прошлую неделю у нас количество обращений выросло на 10%. Радует, что нам удается организовывать видеосвязь со своими пациентами. Для более качественной связи и оценки состояния. На этой неделе чуть увеличилось количество пациентов с положительной динамикой», - сказала Чернявская на совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона.

Она добавила, что на прошлой неделе также было меньше действий, связанных с вызовом врачей или повторными консультациями. Основная масса вопросов касалась консультаций, связанных с реабилитацией пациентов. Они уточняют сроки сдачи анализов, длительность приема лекарств или методы дыхательной гимнастики. ​

В МОНИКИ работает телемедицинский консультационный центр для пациентов, выписанных из Covid-стационаров.