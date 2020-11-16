РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 ноя. Жителям Балашихи напомнили о необходимости соблюдения элементарных правил пожарной безопасности, если в квартире произошел пожар, необходимо сразу же вызвать спасателей, отключить электроэнергию, подачу газа и немедленно покинуть помещение, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

12 ноября на территории Балашихи произошел пожар, унесший жизнь троих человек, двое из которых – несовершеннолетние дети. Основными причинами гибели и травмирования детей на пожарах являются: малолетний возраст ребенка, оставление родителями и взрослыми детей без присмотра, а также низкий уровень знаний требований пожарной безопасности.

«МБУ «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Балашиха» напоминает о необходимости постоянно соблюдать элементарные требования пожарной безопасности и прививать культуру безопасности своим детям. Важно самим взрослым знать, что они должны делать в случае возникновения пожара», - говорится в сообщении.

В первую очередь необходимо сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112, вывести на улицу детей, пожилых людей и женщин; если очаг пожара небольшой, попробовать самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства (воду, огнетушитель, порошок, плотную ткань, от внутренних пожарных кранов в зданиях повышенной этажности и тому подобное).

«Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей, так как приток воздуха способствует усилению пожара. При опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной площадке), если в квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги горения своими силами не предоставляется возможным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь», - добавляется в материале.

При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши необходимо использовать балконную лестницу, а если ее нет, то выйти на балкон, закрыв плотно за собой дверь и громко позвать на помощь. По возможности нужно организовать встречу пожарных подразделений, указать на очаг пожара.

«Рекомендуем установить во всех комнатах и помещениях, кроме санузла, ванных комнат пожарную сигнализацию или автономные дымовые пожарные извещатели для раннего обнаружения признаков пожара, иметь дома первичные средства пожаротушения, застраховать себя, свое имущество на случай пожара и хранить документы в месте, известном всем членам вашей семьи, на случай внезапной эвакуации при пожаре», - отмечается в сообщении.