РИАМО - 16 ноя. Со 2 ноября социальные службы Подмосковья обзвонили порядка 600 тысяч пожилых граждан, которым не рекомендуется покидать места жительства из-за пандемии коронавируса, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

«Больше всего к нам обращаются за покупкой продуктов — 517 человек, <…> 475 человек попросили лекарства», — сказала Забралова на совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона.

Она добавила, что на телефон горячей линии поступило почти 3 тысячи звонков. Из них более 1,7 тысячи были связаны с вопросами блокировки социальных карт для граждан старше 65 лет.

Также через горячую линию граждане обращались за доставкой лекарств и продуктов, заключила Забралова.

С 11 по 29 ноября жителям Подмосковья старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями, необходимо оставаться дома, их социальные карты заблокированы.