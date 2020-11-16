РИАМО - 16 ноя. На сцене столичного Детского музыкального театра имени Н. Сац прошел Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов по специальности «Классический танец», призерами которого стали артисты театра «Русский балет», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Ведущие солисты театра «Русский балет» Ксения Орел, Арутюн Аракелян, Олег Карацев, выступавшие в старшей группе, с успехом прошли три тура и заняли призовые места: Аракелян завоевал серебряную медаль, Орел и Карацев – бронзовые», – говорится в сообщении.

Теперь призеры конкурса имеют возможность поучаствовать в Международном конкурсе артистов и хореографов, который пройдет летом 2021 года. Награжденные артисты будут участвовать в конкурсе без прохождения отборочного тура.

Жюри конкурса возглавлял народный артист СССР Юрий Григорович.

Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов учрежден в 2012 году. Конкурс проходит четырехлетним циклом по специальностям «Классический танец», «Хореографы», «Современный танец в музыкальном театре» и «Характерный и народно-сценический танец».

Эстафета конкурсу передана от Всесоюзного конкурса артистов балета и балетмейстеров, открывшего миру целую плеяду выдающихся исполнителей и талантливых балетмейстеров, включая Вячеслава Гордеева, Генриха Майорова, Людмилу Семеняку, Владимира Васильева, Валентина Елизарьева, Надежду Павлову и многих других.