РИАМО - 16 ноя. В Подмосковье с 2021 года увеличиваются выплаты победителям Всероссийской олимпиады школьников, они составят 500 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Школьники, которые приняли участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, будут получать по 100 тысяч рублей, призеры этого этапа — по 300 тысяч рублей, победители — по 500 тысяч рублей», — сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Ранее выплаты были только для призеров и победителей олимпиады в размере 100 и 200 тысяч рублей соответственно.

Министр добавила, что в Подмосковье число победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников постоянно растет.

«В прошлом учебном году на Всероссийской олимпиаде школьников наши ребята завоевали 91 диплом по 24 общеобразовательным предметам — количество призеров увеличилось на 11 человек по сравнению с результатами прошлого года», — отметила Каклюгина.

Подмосковье заняло четвертое место среди всех субъектов России по количеству призеров.

Министр напомнила, что крайне важно поддерживать и развивать одаренных детей. С этой целью в регионе успешно работает образовательный центр «Взлет».