РИАМО - 16 ноя. Сотрудникам телемедицинского консультационного центра МОНИКИ для Covid-пациентов необходимо проявлять больше вежливости и терпения к больным, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник Воробьев проводит совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

«Диспетчерам нужно все-таки находить несколько добрых слов. Объяснять, что если человек болен ковидом, то в течение 20 минут машина за ним прибыть не сможет ввиду высокой нагрузки. Я понимаю, что у диспетчеров тяжелая работа, но проявите, пожалуйста, вежливость и внимание, проведите работу над ошибками», - сказал Воробьев на совещании.

В МОНИКИ работает телемедицинский консультационный центр для пациентов, выписанных из Covid-стационаров.

Ранее Воробьев сообщил, что на этой неделе лично проверит работу областных больниц и госпиталей, в которых проходят лечение больные с коронавирусной инфекцией.