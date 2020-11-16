РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. В Подольске за сутки выявили 40 новых случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 5 070 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье с 13 по 16 ноября выявлено 2 408 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В том числе 810 случаев заболевания – за минувшие сутки.

«В городском округе Подольск за сутки выявили 40 случаев заболевания. Всего в округе зафиксировали 5 070 заболевших», - говорится в сообщении.

Всего в настоящий момент в Московской области выявлено 97 467 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 811 человек. Выздоровели и выписались 71 822 человека.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемым Роспотребнадзором.