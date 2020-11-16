РИАМО - 16 ноя. Дома для переселенцев из аварийного жилого фонда должны быть современными и соответствовать всем стандартам, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хочу сделать акцент на большую президентскую программу расселения аварийного жилья. <...> Если мы из бараков переселяем людей, то новые дома должны соответствовать современным стандартам», - сказал Воробьев.

Он отметил, что профильный блок отчитается о реализации программы.

По итогам 2020 года из аварийного жилья в Подмосковье переселят около 3 тысяч человек, в настоящее время новоселье справили уже 2,1 тысячи человек.

Ранее Воробьев сообщил, что до конца года в Подмосковье введут в эксплуатацию свыше 30 многоквартирных домов для обманутых дольщиков, всего будет выдано 5 тысяч ключей.