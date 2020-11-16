РИАМО - 16 ноя. Министерство социального развития Московской области должно отрабатывать каждое обращение и жалобу от граждан, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Прошу наше министерство социального развития обращать внимание на каждую просьбу», - сказал Воробьев.

Он отметил, что власти получают большое количество жалоб от местных жителей.

Более 20 тысяч обращений поступило на подмосковный портал «Добродел» за прошедшую неделю, главными темами стали проблемы многоквартирных домов, дороги и медицина.