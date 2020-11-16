РИАМО - 16 ноя. Новую штаб-квартиру «Яндекса» построят на юго-западе столицы, концепт здания уже получил свидетельство о выдаче архитектурно-градостроительного решения, также компания планирует профинансировать благоустройство территории площадью 2 гектара, где может появиться парк, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Рядом с планируемой штаб-квартирой располагается несколько знаковых сооружений, включая Дворец пионеров. Это повышает ответственность работ на территории.

«Проект штаб-квартиры «Яндекса» станет еще одним примером реализации в Москве сложной, технологичной, современной архитектуры. Фасады облицуют титановыми панелями светлого оттенка, часть стен и атриум закроет витражное остекление. Кровля будет иметь сложный контур с эксплуатируемыми террасами вдоль фасада и на кровле. Необычный силуэт и материалы отделки призваны подчеркнуть стремление компании к совершенствованию и развитию», - сказал главный архитектор города, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Сергей Кузнецов.

Высоту постройки можно сопоставить с высотой самого «Корстона». В рамках проекта будет возведена многоуровневая подземная парковка, а визуально новый комплекс представит собой три «крыла», чья высота будет разниться в зависимости от домов, находящихся рядом. Чем ближе дом, тем ниже сами «крылья», которые объединяются центральным атриумом с общественным пространством и прозрачной кровлей.

Помимо удобства сотрудников, с расчетом на которое и был спроектирован проект, на первых этажах новостройки разместят полезные сервисы для горожан. Проект предполагает создание двух больших конференц-залов, музей компании, а также образовательный комплекс. Дополнительно будут открыты рестораны, предприятия сервиса, кафе, аптеки.

«Яндекс» планирует профинансировать благоустройство территории площадью 2 гектара. Новый парк может появиться между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича, а сама штаб-квартира расположится на улице Косыгина на юго-западе Москвы в Гагаринском районе.

«Авторы проекта — лондонское бюро PLP Architecture, главный архитектор — Ли Полисано. В проектировании также участвуют российские бюро АПЕКС и РТДА», – добавляется в сообщении.

Помощь в планировании и обустройстве территории окажут специализированные компании, включая компанию Arteza, которая займется ландшафтным дизайном. При ее участии создан парк «Зарядье», а также благоустроен спорткомплекс «Лужники». Компания MR Group является девелопером проекта.