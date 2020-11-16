РИАМО - 16 ноя. Бесплатная обучающая онлайн-программа «Бизнес-старт для самозанятых» стартует в Подмосковье 17 ноября, ее организовал «Центр поддержки предпринимательства Московской области» совместно с платформой «Деловая среда» (Сбербанк), говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В Подмосковье сегодня зарегистрировано более 112 тысяч самозанятых. Те, кто занимается фрилансом, особенно нуждаются в правильной организации своего дела. Наша совместная со Сбербанком программа поможет участникам более эффективно работать в статусе «самозанятый», увеличивать доход и количество новых клиентов», - отметила глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Спикеры обучающей программы — действующие предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса.

Участник после обучения сможет выбрать несколько ниш для проверки гипотез, ставить финансовые цели и декомпозировать их, самостоятельно составить самопрезентацию и презентацию своего продукта или услуги, опубликовать упакованную информацию по своим гипотезам в соцсетях, а еще подготовиться к переговорам, получить обратную связь от экспертов, презентовать свои идеи и финансовые результаты.

По окончании обучения выдается сертификат о прохождении программы и подарки отличившимся участникам от организаторов.

Участие бесплатное. На программу нужно зарегистрироваться на официальном сайте. Там же можно узнать подробную информацию о проекте.