РИАМО - 16 ноя. В Московской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа, на сегодняшний день он выполнен почти на 60%, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Максимальное выполнение плана наблюдается среди медицинских работников и работников образования.

«На текущий день план по вакцинации – это 60 % от численности населения в Московской области – выполнен на 58%. Максимальное выполнение плана среди групп медицинских работников, работников образования, дети до семи лет и школьники», - сказала Стригункова на совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона.

Она добавила, что наименьший охват вакцинирования от гриппа наблюдается среди граждан старше 60 лет и работников различных предприятий.

Желающим сделать прививку от гриппа необходимо иметь при себе паспорт или полис ОМС. Перед вакцинацией медики проводят осмотр и выясняют наличие противопоказаний. Прививки в регионе делают современными вакцинами.