РИАМО - 16 ноя. Более 20 тысяч обращений поступило на подмосковный портал «Добродел» за прошедшую неделю, главными темами стали проблемы многоквартирных домов, дороги и медицина, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проводит совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

«Пользователей («Добродела» - ред.) прибавилось 6,3 тысячи, за неделю поступило 20,2 тысячи сообщений. По ключевым показателям качества, проработкам мы видим улучшения. Рассрочки сократились на 40%, повторный перенос сроков - на 27%», - сказал Рымар на совещании.

Он отметил, что в топ проблем вошли содержание многоквартирных домов, дороги, медицина, а также торговля и услуги. При этом сократилось число обращений по таким традиционным направлениям, как мусор и содержание общественных территорий.

«По многоквартирным домам всего сообщений 1320, приросли на 430. Они касаются уборки мусора в подъездах, ошибок в квитанциях, неисправности лифтов», - заключил Рымар.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.