Зачастую мы годами храним одежду, которая стала мала или просто разонравилась, в надежде, что когда-нибудь придет ее час. Выкинуть на помойку вещи в хорошем состоянии, купленные на свои деньги, часто просто рука не поднимается – к тому же такое бездумное выбрасывание значительно вредит экологии. Куда сдать ненужные предметы гардероба в Москве на переработку или для нуждающихся и на каких мероприятиях можно обменяться вещами, читайте в материале РИАМО.

Своп: как это работает и где бесплатно обменяться вещами в Москве>>

«Второе дыхание»

группа фонда Фонд «Второе дыхание» в социальной сети «ВКонтакте»

Фонд «Второе дыхание» принимает одежду в любом состоянии: хорошие вещи отдают малоимущим семьям, одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью, а некондиционные (потерявшие форму, с пятнами или дырками) отправляют на переработку. Всю одежду следует сдавать постиранной, даже плохую и поношенную. Еще для своих подопечных учреждение принимает обувь, сумки и аксессуары – но только в рабочем состоянии. Нижнее белье, носки и колготки не принимаются.

Более 100 контейнеров фонда «Второе дыхание» расположены по всей Москве – в магазинах и ТЦ, культурных центрах, кафе, библиотеках и храмах. Их адреса можно посмотреть на карте на сайте проекта. Также в пределах МКАД можно заказать вывоз хороших вещей (объемом от пяти до 50 килограммов) из дома – но это платная услуга, она стоит 500 рублей.

«Свалка»

Проект «Свалка» предлагает бесплатный или за символическую плату вывоз любых вещей: одежды, книг, посуды, игрушек, техники и даже некоторой мебели. Чтобы курьер приехал к вам домой, нужно просто позвонить по указанному на сайте номеру или написать в мессенджере. На переработку принимаются даже грязная и рваная одежда, нижнее и постельное белье. Вещи в хорошем состоянии продают – часть выручки передают в благотворительные фонды. Также сюда можно привезти одежду и предметы быта самостоятельно. Склад организации находится недалеко от метро «Савеловская», по адресу: улица Правды, дом 24, строение 17.

«Отдать вещи»

Еще один вариант, если вы не хотите ехать куда-то самостоятельно, – проект «Отдать вещи». Курьеры организации приезжают и забирают все лишнее бесплатно. Кроме одежды и обуви, здесь принимают детские коляски и стульчики, работающую электронику и технику (плиты, холодильники, стиральные машинки, телевизоры, компьютеры, телефоны, пылесосы и прочее), мебель и предметы интерьера. Часть вещей отдают нуждающимся, в приюты и многодетным семьям, часть – реализуют по символическим ценам, чтобы окупить расходы. Контакты можно узнать на сайте проекта.

Как сдать вещи в магазин>>

«Добрые вещи»

Пригодные к использованию одежду, обувь, ремни, сумки, текстиль, детские игрушки, подушки и одеяла, спортивный инвентарь, средства реабилитации принимает проект «Добрые вещи». Собранную одежду продают оптом, а на вырученные деньги приобретают сертификаты в секонд-хенды для малоимущих и средства реабилитации (коляски, ходунки и прочее) для людей с ограниченными возможностями.

Где и как работают пункты приема в Москве и Подмосковье, можно посмотреть на сайте. Все они расположены в шаговой доступности от метро.

«Добрый ящик»

Еще один проект с похожим названием тоже помогает малоимущим. Организаторы принимают одежду и обувь без пятен и дырок, новое нижнее белье и вещи, которые могут быть полезны для детей, – развивающие материалы, игры, канцелярию. Ящики для сбора можно найти по пяти адресам в Москве, в том числе на территории дизайн-квартала Flacon и в «Гоголь-центре», еще один установлен в Раменском городском округе (поселок Удельная). Если вещей много, их можно привезти сразу на склад, находящийся в Марьиной Роще, но только по предварительной договоренности. Подробная информация есть на сайте проекта.

Верить нельзя подозревать: как проверить благотворительную организацию>>

«Справедливая помощь доктора Лизы»

pixabay

Благотворительный фонд «Справедливая помощь доктора Лизы» принимает для своих подопечных чистую и исправную одежду, обувь по сезону (взрослую и детскую), игры и книги для детей. Привезти вещи можно в офис. Он располагается по адресу: улица Пятницкая, дом 17/4, строение 1. Фонд помогает тяжелобольным и раненым детям, инвалидам и паллиативным пациентам, малообеспеченным, бездомным, безработным, инвалидам, заключенным.

«Созидание»

Фонд «Созидание» принимает чистую и исправную одежду (кроме офисных костюмов и морально устаревшей одежды «из бабушкиных сундуков»), обувь (кроме туфель и сапогов на шпильках, стоптанных пар) и новое белье. Также сюда можно отдать книги, журналы, игры, исправную технику. Какие еще вещи можно принести в помощь малоимущим, можно прочитать на сайте фонда. Офис организации находится по адресу: улица Магнитогорская, дом 9 (метро «Новогиреево»). Перед посещением нужно позвонить.

Как сэкономить на покупке одежды: 5 лайфхаков>>

Центры социальной помощи

Поделиться детской одеждой, книгами, игрушками, школьными принадлежностями и спортивными товарами с нуждающимися можно, отдав их в государственные центры поддержки семей с детьми. Все вещи должны быть в хорошем состоянии. Адреса и контакты приемных пунктов можно узнать на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Кроме того, пригодные к использованию одежду, обувь и предметы первой необходимости для своих подопечных принимают и многие центры социальной защиты населения.

Фримаркеты и свопы

Фримаркеты – это ярмарки для бесплатного обмена вещами. Вы приносите то, что вам больше не нужно, и можете взамен найти себе что-то по душе. Идеология фримаркетов – разумное потребление, продление жизни хорошим вещам, бережное отношение к экологии. Узнать о том, где и когда пройдет ближайшая ярмарка в Москве, можно на странице Really Really FreeMarket во «ВКонтакте».

Похожим образом организованы и своп-вечеринки. Они часто бывают посвящены какой-то конкретной тематике, иногда за вход на них берется небольшая плата. Следить за анонсами можно на страничках «Гопсвоп» и антикафе «Циферблат».

Правила на таких мероприятиях простые – вещи должны быть чистыми и презентабельными, а их владельцы – дружелюбными.

Спасать бананы и ходить в секонд‑хенд – как живут фанаты осознанного потребления в Москве>>

Комиссионки и секонд-хенды

Если обмен вещами на ярмарках – это не для вас, а какую-то выгоду получить хочется, сдать одежду и обувь, сумки, предметы декора, антиквариат можно в комиссионный магазин. Однако стоит учитывать, что там принимают далеко не всю одежду – как правило, это должны быть вещи очень хорошего качества и по сезону.

Так, магазин «Пионер» http://pioner.msk.ru/, расположенный на Верхней Масловке, в доме под номером 21, предлагает комиссию от 30 до 40 %, но не принимает товары из масс-маркетов по типу Zara и H&M, устаревшую одежду, синтетику и мужские классические костюмы. «Московский комиссионный» берет сбор 35 % и не принимает синтетику, бижутерию, классические костюмы, одежду меньше 46 размера и обувь из кожзаменителя. Магазин находится по адресу: улица Строителей, дом 6, корпус 4.

Если в вашем гардеробе имеются почти не ношенные стильные и дорогие дизайнерские вещи, их можно продать в секонд-хенд Second Friend Store.