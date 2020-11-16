РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 ноя. Жители городского округа Балашиха попросили перенести памятник литературному персонажу Льва Толстого Анне Карениной к станции Железнодорожная, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона Железнодорожный написал на портал обращение с просьбой перенести скульптуру данного литературного персонажа к станции Железнодорожная. Он отметил, что в каждом городе есть своя история, памятники, символ. Как известно, именно на данной станции (тогда Обираловка) шагнула под поезд Анна Каренина (пусть даже и в книге), но скульптуре не нашлось достойного места в городе.

«Администрацией Балашихи принято решение о нецелесообразности переноса памятника Анне Карениной на рассматриваемой территории. Перенос без согласия собственника невозможен. Управлением культуры администрации городского округа направлено письмо собственнику скульптуры о возможности передачи имеющихся частей композиции городу с целью ее установки вблизи железнодорожной станции», - сказала начальник управления культуры администрации муниципалитета Светлана Шарцева.

Она добавила, что скульптура литературного персонажа Анны Карениной, изготовленная скульптором Сергеем Ялозой, размещена собственником памятника на территории медицинского центра «Алина» на временное хранение. В настоящее время объект укрыт от осадков и ветра.

По ее словам, скульптура является частью композиции, состоящей из настенного барельефа с изображением станции Обираловки, скамьи, на которой размещена скульптура героини романа Л.Н. Толстого, и двух фонарей по обе стороны от скамьи. В распоряжении собственника имеются только две части композиции, остальное необходимо приобрести дополнительно.

«Размещение скульптуры в городском пространстве возможно только у стены (существующей или возведенной специально), на которую крепится барельеф и при наличии всех элементов скульптурной композиции. Символом города литературный персонаж не является. Тем не менее данная скульптурная композиция может представлять интерес для жителей и гостей города как арт-объект», - заключила Шарцева.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.