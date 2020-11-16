РИАМО - 16 ноя. С января по сентябрь этого года в Московской области родилось почти на 6,4 тысячи детей больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

По данным Росстата, за девять месяцев 2019 года в Подмосковье появилось на свет почти 54 тысячи детей, за аналогичный период этого года новорожденных было уже более 60 тысяч.

«В Подмосковье работает развитая сеть роддомов и перинатальных центров, оснащенных современным медицинским оборудованием, созданы комфортные и безопасные условия для беременных, рожениц и новорожденных. Кроме того, на выбор родителям предоставляются подарочный набор или денежная выплата», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что все больше будущих мам выбирают учреждения родовспоможения в Подмосковье. Таким образом, по итогам первых девяти месяцев 2020 года рождаемость в регионе выросла на 10,5%. По словам Стригунковой, Подмосковье по-прежнему занимает первое место в ЦФО по темпу рождаемости.

В сентябре 2019 года в области начала работать call-центр системы родовспоможения - 8 (800) 550-30-03. Операторы готовы рассказать о необходимых документах, получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье» и комплексной услуге, как записаться на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам, рассказать о предлагаемых услугах для беременных и молодых родителей, подобрать наиболее удобный роддом.