РИАМО – 16 ноя. Россиян стали чаще увольнять с работы из-за их публикаций в соцсетях, такие данные показал опрос SuperJob, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В результате оказалось, что в каждой десятой компании сотрудники теряли работу из-за сомнительного контента, публикуемого ими в интернете», - говорится в сообщении.

Девять лет назад подобное исследование показало, что число таких увольнений не превышало 5%.

Также опрос показал, что 44% компаний проверяют профили потенциальных работников в соцсетях перед приемом их на работу.​