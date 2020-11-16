РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. Спортсмены из подмосковных Люберец завоевали 25 медалей на XVII фестивале боевых искусств городского округа, сообщил председатель спорткомитета администрации муниципалитета Владимир Сурков.

Соревнования прошли в минувшие выходные во дворце спорта «Триумф». В них приняли участие 135 спортсменов от 8 до 17 лет из Москвы и Московской области, из них 65 представляли Люберцы.

«Люберецкие спортсмены завоевали 25 медалей. Из них 11 золотых, семь - серебряных и и семь - бронзовых», - сказал Сурков.