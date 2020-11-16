РИАМО - 16 ноя. В Подмосковье активно идет работа по ликвидации несанкционированных свалок, этот вопрос планируют решить в первом квартале 2021 года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы очень активно занимаемся в последние дни ликвидацией несанкционированных свалок. Внесены поправки в Мособлдуму, а также принята отраслевиками дорожная карта, которая предполагает наведение и практического, и юридического порядка в первом квартале 2021 года», - сказал Воробьев.

Он отметил, что каждая территория должна быть убранной и радовать глаз.

«Жители справедливо требуют, чтобы в лесных массивах была чистота. Для этого нужно <...> не сорить и чтобы те, кто нарушает закон, несли наказание», - заключил Воробьев.

В Подмосковье идут активные работы по рекультивации мусорных полигонов. Рекультивация осуществляется в рамках национального проекта «Экология».

С начала 2020 года на территории Подмосковья было ликвидировано 480 несанкционированных свалок.